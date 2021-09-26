В Германии ведут подсчет голосов на выборах в бундестаг

В Германии идет подсчет голосов на выборах в бундестаг. От результата зависит, кто станет новым канцлером, сменив на посту Ангелу Меркель, занимавшую данную должность на протяжение 16 лет.

Пока СМИ публикуют только предварительные данные экзитполов. Судя по опросам, явного лидера нет. Но уже понятно, что для блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов это будет худший результат.

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