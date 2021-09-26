В Германии идет подсчет голосов на выборах в бундестаг. От результата зависит, кто станет новым канцлером после 16 лет под руководством Ангелы Меркель. Пока СМИ публикуют только предварительные данные экзитполов.

Судя по этим опросам, явного лидера нет. Но уже понятно – для блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов это будет худший результат. Они наберут около 25% голосов и столько же может получить Социал-демократическая партия.

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