Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 07:30

Политика

Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области

Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области

Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профессионалов

Общественная палата Москвы возьмет под контроль выборы губернаторов субъектов РФ

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Новости мира: заседание ОИС пройдет в Саудовской Аравии из-за планов Израиля по Газе

ВС РФ заняли населенный пункт Филия в Днепропетровской области

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профгидов

В Госдуме предложили изменить соотношение зарплат руководителей и подчиненных

ВС РФ освободили село Филия в Днепропетровской области

Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области на границе с ДНР. Это уже седьмой по счету населенный пункт на данном направлении.

По словам экспертов, занятые рубежи значительно расширят зону контроля российской армии в регионе. Тем временем танковый экипаж Т-80 уничтожил выявленные в лесополосах Днепропетровской области позиции ВСУ, тем самым расчистив путь для наступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика