26 августа, 07:30Политика
Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области
Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области на границе с ДНР. Это уже седьмой по счету населенный пункт на данном направлении.
По словам экспертов, занятые рубежи значительно расширят зону контроля российской армии в регионе. Тем временем танковый экипаж Т-80 уничтожил выявленные в лесополосах Днепропетровской области позиции ВСУ, тем самым расчистив путь для наступления.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.