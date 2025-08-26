Российские военнослужащие освободили село Запорожское в Днепропетровской области на границе с ДНР. Это уже седьмой по счету населенный пункт на данном направлении.

По словам экспертов, занятые рубежи значительно расширят зону контроля российской армии в регионе. Тем временем танковый экипаж Т-80 уничтожил выявленные в лесополосах Днепропетровской области позиции ВСУ, тем самым расчистив путь для наступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.