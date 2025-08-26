Форма поиска по сайту

26 августа, 07:15

В Госдуме предложили запретить высотные восхождения без профессионалов

В Госдуме предложили запретить туристам в России высотные восхождения без профессиональных гидов.

Заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов заявил, что необходимо проработать вопрос введения обязательного сопровождения гидов на высотах от 4–5 тысяч метров, особенно для туристов без опыта.

По его словам, это не ограничит права граждан, однако повысит безопасность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

