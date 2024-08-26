Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 15:30

Политика

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Черным морем и Курской областью

Песков заявил, что Кремль не располагает данными об причинах задержания Дурова

Прокуратура Парижа сделает заявление по поводу задержания Павла Дурова 26 августа

Бумажные бюллетени передали Московской городской избирательной комиссии

Москвичам рассказали, какие форматы голосования предусмотрены на выборах в сентябре

Экипажи Ми-28 ударили ракетами по ВСУ в Курской области

Новости мира: ливанское движение "Хезболла” выпустило более 300 ракет по Израилю

Расчеты ЗРК "Тор-М2" нанесли удар по силам ВСУ в Курской области

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Утром 26 апреля российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные цели удалось поразить. Украинские власти сообщают о перебоях с электричеством. Прерваны железнодорожные перевозки вооружения ВСУ. Украинские СМИ также сообщают о серьезном повреждении Киевской ГЭС – проезжей части дамбы и машинного зала гидроэлектростанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика