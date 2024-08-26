26 августа, 15:30Политика
Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины
Утром 26 апреля российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.
Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные цели удалось поразить. Украинские власти сообщают о перебоях с электричеством. Прерваны железнодорожные перевозки вооружения ВСУ. Украинские СМИ также сообщают о серьезном повреждении Киевской ГЭС – проезжей части дамбы и машинного зала гидроэлектростанции.
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