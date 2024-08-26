Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

Утром 26 апреля российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны.

Как сообщили в Минобороны РФ, все назначенные цели удалось поразить. Украинские власти сообщают о перебоях с электричеством. Прерваны железнодорожные перевозки вооружения ВСУ. Украинские СМИ также сообщают о серьезном повреждении Киевской ГЭС – проезжей части дамбы и машинного зала гидроэлектростанции.

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