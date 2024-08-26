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26 августа, 13:00

Политика

Прокуратура Парижа сделает заявление по поводу задержания Павла Дурова 26 августа

Прокуратура Парижа сделает заявление по поводу задержания Павла Дурова 26 августа

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Прокуратура Парижа, которой было передано дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, планирует сделать заявление для прессы в понедельник, 26 августа. Программисту не были предъявлены никакие обвинения.

Политолог Наталья Елисеева считает, что арест основателя мессенджера является политической акцией Запада и в этой ситуации нет никакого другого расчета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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