Москвичам рассказали, какие форматы голосования предусмотрены на выборах в сентябре

Отдать свой голос на выборах депутатов МГД, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине можно будет электронно и лично. Чтобы выбрать своего кандидата в режиме онлайн, необходима полная запись на портале mos.ru.

Кроме того, по уважительной причине можно будет проголосовать на дому. А желающие принять участие в выборах с помощью бумажного бюллетеня должны заблаговременно связаться с территориальным избиркомом или подать заявление на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.