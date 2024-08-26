Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 11:30

Политика

Москвичам рассказали, какие форматы голосования предусмотрены на выборах в сентябре

Москвичам рассказали, какие форматы голосования предусмотрены на выборах в сентябре

Экипажи Ми-28 ударили ракетами по ВСУ в Курской области

Новости мира: ливанское движение "Хезболла” выпустило более 300 ракет по Израилю

Расчеты ЗРК "Тор-М2" нанесли удар по силам ВСУ в Курской области

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова

Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова во Франции

Карлсон считает, что Дурова задержали за отказ цензурировать Telegram

ВС РФ отразили в Курской области атаки штурмовых групп ВСУ

Россия вернула из украинского плена 115 военных

Отдать свой голос на выборах депутатов МГД, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркине можно будет электронно и лично. Чтобы выбрать своего кандидата в режиме онлайн, необходима полная запись на портале mos.ru.

Кроме того, по уважительной причине можно будет проголосовать на дому. А желающие принять участие в выборах с помощью бумажного бюллетеня должны заблаговременно связаться с территориальным избиркомом или подать заявление на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика