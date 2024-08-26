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26 августа, 11:30

Политика

Экипажи Ми-28 ударили ракетами по ВСУ в Курской области

Экипажи Ми-28 ударили ракетами по ВСУ в Курской области

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Российская авиация и войска продолжают наносить удары по резервам ВСУ, которые стягиваются к Курской области. Так, в ночь на 26 августа экипажи Ми-28 ударили управляемыми противотанковыми ракетами по противнику в регионе.

Как сообщили в Минобороны РФ, за сутки в Курской области противник потерял более 300 человек. Всего за время боевых действий на курском направлении уничтожено около шести тысяч украинских военнослужащих, а также 72 танка иностранного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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