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26 августа, 07:45

Политика

Новости мира: ливанское движение "Хезболла” выпустило более 300 ракет по Израилю

Новости мира: ливанское движение "Хезболла” выпустило более 300 ракет по Израилю

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Ливанское движение "Хезболла" выпустило более 300 ракет по Израилю. Сообщается, что часть из них прошла через ПВО и достигла территории военных баз ЦАХАЛа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал зеркальные меры.

Также стало известно, что порядка 300 тысяч человек в Бангладеш были вынуждены покинуть свои дома из-за затянувшихся муссонных дождей и масштабного наводнения. Его жертвами в стране стали 18 человек. Власти Бангладеш заявили, что многие временные убежища не были готовы к наплыву переселенцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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