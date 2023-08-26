FPV-дрон вывел из строя бронетранспортер американского производства

По силам и военной технике ВСУ российская армия бьет в том числе из беспилотников. FPV-дрон точным ударом вывел из строя бронетранспортер американского производства. Его отличие от обычного аппарата в том, что оператор благодаря очкам виртуальной реальности получает полное ощущение, что сам летит вместе с дроном.

Такой беспилотник с боеприпасом может легко обходить препятствия и даже попадать внутрь блиндажа противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.