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13:30

Политика

FPV-дрон вывел из строя бронетранспортер американского производства

FPV-дрон вывел из строя бронетранспортер американского производства

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По силам и военной технике ВСУ российская армия бьет в том числе из беспилотников. FPV-дрон точным ударом вывел из строя бронетранспортер американского производства. Его отличие от обычного аппарата в том, что оператор благодаря очкам виртуальной реальности получает полное ощущение, что сам летит вместе с дроном.

Такой беспилотник с боеприпасом может легко обходить препятствия и даже попадать внутрь блиндажа противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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