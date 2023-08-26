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Политика

Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

Эксперты заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

Эксперты сомневаются в достоверности проб из океана после сброса в него воды с "Фукусимы"

Тестирование систем электронного голосования прошло успешно в Москве

В Москве завершилось тестирование системы электронного голосования

Бывший президент США Дональд Трамп побывал в тюрьме и вышел под залог

Новости часа: 430 тыс человек приняли участие в тестировании системы ДЭГ

Новости часа: в Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России. В парламенте страны инициировали вотум недоверия главе правительства. СМИ обнародовали, что супруг Каллас – совладелец компании, которая перевозит грузы в Россию, несмотря на различные санкции и запреты.

Президент США Джо Байден назвал тюремное фото экс-президента США Дональда Трампа "симпатичным". Глава Белого дома поделился с журналистами, что видел магшот республиканца. Политика сфотографировали при аресте в штате Джорджия. Он стал первым в США президентом-обладателем такого снимка.

Более 50 футболисток отказались выступать за сборную Испании после того, как глава федерации Луис Рубиалес поцеловал одну из спортсменок. Он сделал это после победы команды в финале женского чемпионата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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