Новости мира: премьер Эстонии заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в РФ

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что не уйдет в отставку из-за бизнеса мужа в России. В парламенте страны инициировали вотум недоверия главе правительства. СМИ обнародовали, что супруг Каллас – совладелец компании, которая перевозит грузы в Россию, несмотря на различные санкции и запреты.

Президент США Джо Байден назвал тюремное фото экс-президента США Дональда Трампа "симпатичным". Глава Белого дома поделился с журналистами, что видел магшот республиканца. Политика сфотографировали при аресте в штате Джорджия. Он стал первым в США президентом-обладателем такого снимка.

Более 50 футболисток отказались выступать за сборную Испании после того, как глава федерации Луис Рубиалес поцеловал одну из спортсменок. Он сделал это после победы команды в финале женского чемпионата.

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