Более 24 тысяч человек были эвакуированы в Россию из Украины и Донбасса за сутки, сообщили в МО РФ.

Закупки зерна в госфонд РФ составили 8,1 тысяч тонн на 125,186 миллионов рублей, заявила Национальная товарная биржа.

Локализация пожаров в Рязанской области идет по плану, рассказали в пресс-службе правительства РФ.

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