Почти 460 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании в Москве. Об этом сообщает штаб по наблюдению за выборами. Там уточнили, что все прошло в штатном режиме – как на участках, так и для тех, кто отдал свой голос дистанционно.

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