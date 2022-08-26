В СМИ появилась информация о том, что задержанные работники ЗАЭС рассказали, как передавали координаты для обстрелов ВСУ.

У экс-начальника ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом изъяли имущество на 180 миллионов рублей, сообщила генпрокуратура РФ.

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы в целом не превышала норму, заявили в Роспотребнадзоре.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.