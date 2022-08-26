ВС РФ уничтожили гаубицу М777, обстрелявшую Запорожскую АЭС

Вооруженные силы РФ уничтожили гаубицу М777, из которой украинская армия обстреливала Запорожскую АЭС. Также военные ликвидировали хранилище топлива, пять оружейных складов противника и девять пунктов управления ВСУ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.