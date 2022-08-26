Около 340 тыс москвичей уже приняли участие в тестовом электронном голосовании

340 тысяч москвичей уже приняли участие в тестовом электронном голосовании. Об этом сообщает портал mos.ru. Оно открыто до 17:00.

Участники отвечают на важный для города вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?" Принять участие могут москвичи, зарегистрированные в районах, где в этом году выбирают муниципальных депутатов. Это жители почти всей столицы, кроме Щукина и большей части Троицкого и Новомосковского округов. Там тестирование и выборы пройдут только в Троицке.

Тестовая версия нужна, чтобы разработчики проверили, как работают электронные системы. Это должно быть удобно, быстро и понятно. Сами выборы муниципальных депутатов пройдут с 9 по 11 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.