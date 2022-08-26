В Москве началось тестирование электронных систем перед выборами мундепов в сентябре

В Москве началось тестовое голосование для подготовки к выборам муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября. Принять участие можно 26 августа до 17:00. Это поможет ознакомиться с процессом. Участники ответят на важный для города вопрос: "Какие улучшение помогут сделать ваш район более комфортным?".

Принять участие могут москвичи, зарегистрированные в районах, где в этом году выбирают муниципальных депутатов. Это жители почти всей столицы, кроме Щукина и большей части Троицкого и Новомосковского округов. Там тестирование и выборы пройдут только в Троицке.

Тестовая версия нужна для того, чтобы разработчики проверили, как работают электронные системы. Это должно быть удобно, быстро и понятно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.