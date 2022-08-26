Минобороны РФ показало работу РСЗО "Град" на Украине

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град". Установки Западного военного округа применяются для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины как днем, так и в ночное время.

Ракеты накрывают сразу несколько целей. Батарея наносит удары по противнику с расстояния около 20 километров. Стреляют единым залпом, потом покидают огневые позиции для перезарядки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.