Российские десантники отбили атаку украинских подразделений. Работал огнеметный взвод ВДВ.

На вооружении личного состава – реактивные пехотные огнеметы "Шмель", которые поражают цели на расстоянии до 800 метров. Как отмечают бойцы, вооружение это надежное и мощное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.