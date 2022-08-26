Чехия предложит ЕС приостановить действие упрощенного визового режима с РФ – СМИ

В ЕС планируют ужесточить выдачу виз россиянам, а не запретить совсем. Как пишет издание Bloomberg, Чехия, которая председательствует в Евросоюзе, хочет аннулировать соглашение об упрощении визового режима с Россией и Белоруссией.

То есть по-прежнему можно будет подавать заявки на краткосрочный въезд, но новые правила увеличат время обработки виз, потребуется больше документации и затраты увеличатся до 80 евро.

Ранее Чехия, Эстония и страны Прибалтики выступили за полный запрет выдачи "шенгена" для россиян. Эту инициативу также поддержала часть немецких политиков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.