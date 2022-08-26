Десантники РФ отбили атаку украинских подразделений

Российские десантники "Шмелями" отбили атаку украинских подразделений. Работал огнеметный взвод ВДВ.

На вооружении личного состава находятся реактивные пехотные огнеметы "Шмель", которые поражают цели на расстоянии до 800 метров. Как отмечают бойцы, вооружение это надежное и мощное. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.