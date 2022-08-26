ВС РФ ударили РСЗО "Град" по украинским позициям

Российские войска ударили "Градами" по украинским позициям. Работу боевых расчетов Западного военного округа показали в Минообороны РФ.

Эти реактивные системы залпового огня отличаются мобильностью и мощью. Одна боевая машина может нести пакет из 40 реактивных снарядов. Их эффективно применяются как в дневное, так и в ночное время суток.

"Грады" предназначены для поражения живой силы, техники и бронетранспортеров. Также же целями РСЗО являются артиллерийские и минометные батареи и командные пункты противника. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.