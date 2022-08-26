Началось тестовое голосование перед выборами мундепов 9–11 сентября в Москве

26 августа в столице проходит тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов. Для участия потребуется полная учетная запись на mos.ru. Доступ откроется в разделе, посвященном выборам.

Участники получат бюллетень с вопросом: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?". В качестве ответов предложат разные варианты.

А пока москвичи голосуют, разработчики проверят систему, а также опробуют главную новинку выборов этого года – электронный список избирателей. Тестирование пройдет с 08:00 до 17:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.