Новости мира: в Риге снесли последний элемент памятника советским воинам-освободителям

В Риге снесли последний элемент памятника советским воинам-освободителям. Это 79-метровый обелиск со звездой. Число задержанных в Парке Победы у памятника выросло в общей сложности до 27 человек. Власти перехватили также 14 дронов "несанкционированно пилотируемых" над территорией мемориала.

В рижской Думе говорят, что следы памятника полностью исчезнут в середине ноября. На это выделили около двух миллионов евро. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что демонтаж позволит республике перевернуть еще одну болезненную страницу своей истории.

В польском городе Бжег демонтируют памятник солдатам Красной армии. Он изображает советских и польских солдат, братьев по оружию. Местные власти хотели снести монумент еще весной, но в городской казне тогда не хватило средств. На этот раз деньги выделил Институт национальной памяти Польши. Это учреждение вместе с Польским государственным историческим институтом занимается сносом десятков аналогичных мемориалов советской эпохи. Так, этот памятник стал 24-м из 60, которые определены как подлежащие сносу. На его демонтаж потребуется несколько дней.

Более пяти тысяч пожарных, полицейских и добровольцев борются с огнем в китайском городе Чунцин. Пожары разгорелись там из-за жары и засухи. Пламя сначала охватило лес на горных склонах, а сейчас уничтожает жилые постройки. Пожар тушат как на земле, так и с воздуха – задействованы семь вертолетов. В безопасные районы пришлось эвакуировать 1,5 тысячи человек. В городе проживает более 30 миллионов человек. Чунцин из-за высоких температур летом называют одной из трех печей Китая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.