Системы безопасности сработали на ЗАЭС после отключения электричества

Запорожская АЭС впервые в истории приостановила подачу электроэнергии. Там сработала система безопасности, когда из-за обстрелов загорелся подлесок рядом со станцией. Произошло короткое замыкание. В итоге без света остались некоторые города области. Позднее энергоснабжение восстановили.

Тем временем в ООН назвали сроки возможного визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский говорит о конце августа–начале сентября.

Аналогичные сроки называли и в самом МАГАТЭ. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси сказал, что поездка должна пройти в течение нескольких дней. А источники Bloomberg указывали, что миссия намерена прибыть на АЭС до 5 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.