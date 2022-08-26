ВСУ продолжили терять позиции в Артемовске и Соледаре

Украинские войска теряют позиции в Артемовске и Соледаре. Подразделения ВСУ пытались контратаковать, но попали под плотный огонь российской артиллерии и отступили. Союзные силы продвинулись вперед и заняли позиции противника.

Российские подразделения наступают и на Николаевском направлении. После взятия Благодатовки идут бои за Снигеревку. С занятием этого плацдарма войска приблизятся к Николаеву с северо-востока. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.