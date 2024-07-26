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26 июля, 13:45

Политика

Новости мира: Bloomberg сообщил о рисках для Трампа из-за высказываний в сторону Харрис

Новости мира: Bloomberg сообщил о рисках для Трампа из-за высказываний в сторону Харрис

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Экс-лидер Штатов Дональд Трамп из-за высказываний в сторону Камалы Харрис рискует оттолкнуть часть избирателей, например, женщин из пригородов, афроамериканцев и латиноамериканцев. Об этом пишет Bloomberg. Речь идет о словах Трампа, которые могут быть восприняты как несправедливые. Например, политик критиковал Харрис за усугубление миграционного кризиса на границе с Мексикой.

Также стали известны подробности открытия Олимпиады в Париже. Оргкомитет решил впервые в истории Игр провести церемонию за пределами центральной арены: 10 тысяч спортсменов примут участие в шестикилометровом параде лодок по Сене.

Кроме того, в Париже введен наивысший уровень террористической опасности, а израильскую делегацию круглосуточно будет охранять французский спецназ. Впервые в истории российские телеканалы не покажут Олимпиаду: трансляции соревнований будут доступны россиянам только на официальном сайте МОК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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