Новости часа: в МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Кишинева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва ответит на решение Кишинева выслать дипломатов РФ, заявила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Мария Захарова.

США работают с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом, об этом заявил Белый дом.

Жюри присяжных в Лондоне признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии. Актер расплакался . Об этом сообщили СМИ.

