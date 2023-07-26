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Новости

Новости

26 июля, 23:00

Политика

Новости часа: в МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Кишинева

Новости часа: в МИД РФ заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов РФ из Кишинева

Новости часа: НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки

Новости часа: ВСУ выпустили 23 "натовских" снаряда по Донецку и Макеевке

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

Патрульный корабль РФ готовится к перехвату торговых судов в Черном море – СМИ

Корвет РФ готовится к перехвату торговых судов в Черном море – СМИ

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Российский истребитель Су-34 ликвидировал подразделения ВСУ на купянском направлении

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ

Военные РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва ответит на решение Кишинева выслать дипломатов РФ, заявила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Мария Захарова.

США работают с ЕС над вывозом зерна с Украины наземным транспортом, об этом заявил Белый дом.

Жюри присяжных в Лондоне признало невиновным актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии. Актер расплакался . Об этом сообщили СМИ.

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