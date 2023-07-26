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Политика

Новости часа: НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки

Новости часа: НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки

Новости часа: ВСУ выпустили 23 "натовских" снаряда по Донецку и Макеевке

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды

Патрульный корабль РФ готовится к перехвату торговых судов в Черном море – СМИ

Корвет РФ готовится к перехвату торговых судов в Черном море – СМИ

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Российский истребитель Су-34 ликвидировал подразделения ВСУ на купянском направлении

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ

Военные РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении

Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием семьи Байдена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщил Совет НАТО – Украина.

Центробанк повысит требования к качеству источников капитала банков. Об этом заявил регулятор.

На Кубке России пловец Климент Колесников показал лучший в мире результат сезона на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 51,82 секунды.

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