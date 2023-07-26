Новости часа: НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. НАТО усиливает разведку в Черном море после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщил Совет НАТО – Украина.

Центробанк повысит требования к качеству источников капитала банков. Об этом заявил регулятор.

На Кубке России пловец Климент Колесников показал лучший в мире результат сезона на дистанции 100 метров на спине. Спортсмен преодолел дистанцию за 51,82 секунды.