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Политика

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ

Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться – СМИ

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Подготовка украинских летчиков для работы на истребителях F-16 стала затягиваться. Об этом пишет издание Politico.

Дело в том, что участники коалиции из 11 стран не могут договориться, как и где будут проходить тренировки. Ранее обсуждалась возможность обучения в Великобритании, Польше, Румынии и Дании. Румынские власти даже заявили, что приступили к созданию спецхаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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