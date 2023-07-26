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Политика

Военные РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении

Военные РФ продвинулись в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении

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На краснолиманском направлении российские военные выбили противника из поселка Сергеевка и продвинулись в районе Серебрянского лесничества. За сутки ВСУ потеряли до 170 человек личного состава, а также 17 единиц техники.

Кроме того, солдаты Центрального военного округа с помощью самоходки "Нона СВК" уничтожили кочующие минометы и БМП противника. Удар нанесли осколочно-фугасными и термобарическими снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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