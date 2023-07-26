Опубликован документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием семьи Байдена

Украина может лишиться поддержки американского президента Джо Байдена. В руки американских конгрессменов попал документ ФБР о связях президентской семьи с украинскими олигархами. Теперь республиканцы грозят импичментом.

Отмечается, что палата представителей конгресса США готовится провести расследование. Об этом представитель республиканцев заявил в эфире телеканала Fox News.

Дойдет ли дело до суда? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.