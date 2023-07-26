Военный стратег Минобороны Австрии заявил о больших потерях в рядах ВСУ

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Райснер заявил о больших потерях в рядах ВСУ из-за неопытности командиров. По его словам, ошибки на поле боя подорвали дух военнослужащих, а также тех, кто рискует попасть в их ряды.

Кроме того, граждане Украины идут на любые хитрости, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. Например, подделывают свидетельства о собственной смерти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.