Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Военный стратег Минобороны Австрии заявил о больших потерях в рядах ВСУ

Военный стратег Минобороны Австрии заявил о больших потерях в рядах ВСУ

Отбывавший наказание в РФ американец получил ранение на Украине

Военные РФ остановили три диверсионно-разведывательные группы на запорожском направлении

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР

Представители КПРФ и организации "Дети войны" обсудили введение специальных льгот и выплат

Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Новости часа: ВС РФ уничтожили до 35 украинских военных на купянском направлении

Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

Новости часа: на саммите Россия – Африка подпишут совместный план действий до 2026 года

Военный стратег Минобороны Австрии полковник Райснер заявил о больших потерях в рядах ВСУ из-за неопытности командиров. По его словам, ошибки на поле боя подорвали дух военнослужащих, а также тех, кто рискует попасть в их ряды.

Кроме того, граждане Украины идут на любые хитрости, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. Например, подделывают свидетельства о собственной смерти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежомвидеоКристина КурумаДенис Воробьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика