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Политика

Военные РФ остановили три диверсионно-разведывательные группы на запорожском направлении

Военные РФ остановили три диверсионно-разведывательные группы на запорожском направлении

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На запорожском направлении военные РФ остановили сразу три диверсионно-разведывательные группы. В районе Малой Токмачки и Орехова уничтожены склады с боеприпасами и топливом для нужд ВСУ.

Российские военные на данном направлении нанесли противнику серьезный урон. Украинская сторона потеряла танк, несколько гаубиц и бронемашин, а также до 140 военнослужащих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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