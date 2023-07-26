Военные РФ остановили три диверсионно-разведывательные группы на запорожском направлении

На запорожском направлении военные РФ остановили сразу три диверсионно-разведывательные группы. В районе Малой Токмачки и Орехова уничтожены склады с боеприпасами и топливом для нужд ВСУ.

Российские военные на данном направлении нанесли противнику серьезный урон. Украинская сторона потеряла танк, несколько гаубиц и бронемашин, а также до 140 военнослужащих.

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