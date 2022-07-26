Евросоюз выделил Украине еще более полутора миллиардов евро. О новом кредите объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Деньги выделил Европейский инвестиционный банк.

Один миллиард выдадут в ближайшее время, еще 590 миллионов переведут позже. По словам председателя Еврокомиссии, это финансирование поможет возобновить на Украине работу над проектами в сферах энергетики, транспорта, образования, инфраструктуры.

Как подсчитали эксперты, за четыре месяца, начиная с конца февраля, объем международной поддержки Киеву превысил 75 миллиардов долларов. Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи стали США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.