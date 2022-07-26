Боевые действия начались на подступах к Северску, Артемовску и Соледару

Идут бои на подступах к Северску, Артемовску, Соледару. Это последняя линия обороны украинских войск перед Славянском и Краматорском со стороны востока.

Союзные войска будут брать в полукольцо Авдеевку. По укрепрайону, из которого обстреливают Горловку и Донецк, работают авиация и артиллерия.

Боевые действия идут в районе Углегорской ТЭС. Станция окружена, столкновения идут на территории объекта, его площадь, по оценкам специалистов, примерно соответствует половине мариупольской "Азовстали". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.