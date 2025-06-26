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26 июня, 11:30

Политика

Российские военные нанесли удары по скоплениям противника в нескольких районах ДНР

Российские военные нанесли удары по скоплениям противника в нескольких районах ДНР

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Российские военные нанесли ракетно-артиллерийские удары по скоплениям ВСУ в районах Камышевахи, Шевченко и Воскресенки, а также около населенных пунктов Петровское, Удачное, Покровск и Новопавловка Донецкой Народной Республики (ДНР). По словам военного эксперта Василия Дандыкина, одним из ключевых направлений сейчас остается Константиновка, где продолжаются напряженные бои.

По данным министерства обороны, с начала специальной военной операции уничтожено более 660 самолетов ВСУ, почти 65,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше 24 тысяч танков и других бронированных машин, более 26,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 37 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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