Новости мира: законопроект о повышении налогов отозвали в Кении

Президент Кении Уильям Руто отозвал законопроект о повышении налогов, который вызвал массовые протесты в стране. Он заявил, что готов вступить в диалог с протестующими. Вместе с тем официальные власти Кении подтвердили гибель шести человек во время столкновений. Полиция для разгона толпы использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Юристы страны уже подали в суд на главного секретаря по обороне за то, что он дал согласие на участие военнослужащих в подавлении протестов.

Тем временем госдепартамент США утверждает, что деятельность WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа подвергала людей опасности, так как на сайте обнародовали информацию о лидерах оппозиции и правозащитниках со всего мира. Жена Ассанжа Стелла попросила журналистов пока не беспокоить его и дать время на общение с семьей. 26 июня частный самолет, на борту которого находится Ассанж, приземлился в столице Австралии, где его встретили аплодисментами.

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