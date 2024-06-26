Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 15:45

Политика

Новости мира: Марка Рютте утвердили на посту генсека НАТО

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Новым генсеком НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Его кандидатуру согласовали все члены альянса. Он сменит Йенса Столтенберга, который занимал эту должность с 2014 года. Новый генсек НАТО выбран на четыре года, к исполнению своих обязанностей он приступит 1 октября.

Тем временем частный самолет, на борту которого находился Джулиан Ассанж, приземлился в столице Австралии. Это подтвердила основанная им компания WikiLeaks. В аэропорту Канберры его встречали аплодисментами. Ассанж не стал общаться с журналистами и сразу направился к семье. Позднее в Канберре пройдет пресс-конференция, организованная WikiLeaks, однако будет ли на ней присутствовать основатель компании – неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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