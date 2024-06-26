Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 06:15

Политика

Борт с освобожденными из украинского плена приземлится в Москве утром 26 июня

Борт с освобожденными из украинского плена приземлится в Москве утром 26 июня

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В Москве ждут прибытия военно-транспортного самолета с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена. Борт должен прибыть утром 26 июня из региона, где произошел обмен. Домой возвращаются 90 российских солдат и офицеров.

В столице освобожденные военнослужащие пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. В МО РФ уточнили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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