26 июня, 06:15Политика
Борт с освобожденными из украинского плена приземлится в Москве утром 26 июня
В Москве ждут прибытия военно-транспортного самолета с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена. Борт должен прибыть утром 26 июня из региона, где произошел обмен. Домой возвращаются 90 российских солдат и офицеров.
В столице освобожденные военнослужащие пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. В МО РФ уточнили, что посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.
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