Новости мира: протесты начались в Кении из-за планов правительства поднять налоги

В Кении началась новая волна беспорядков. Жители недовольны планами правительства поднять налоги на ряд товаров и услуг. Самые активные протестующие штурмуют дома депутатов, которые поддержали реформу. Чтобы разогнать толпу, полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

В Сети набирают популярность кадры с матча китайской команды с соперниками из Индонезии. Дело в том, что в нем впервые сыграла баскетболистка из КНР Чажанг Цзыу. Ей 17 лет, ее рост составляет 2 метра 26 сантиметров. Чтобы достать до кольца, ей достаточно было встать на носки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

