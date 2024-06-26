Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 08:45

Политика

Новости мира: протесты начались в Кении из-за планов правительства поднять налоги

Новости мира: протесты начались в Кении из-за планов правительства поднять налоги

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В Кении началась новая волна беспорядков. Жители недовольны планами правительства поднять налоги на ряд товаров и услуг. Самые активные протестующие штурмуют дома депутатов, которые поддержали реформу. Чтобы разогнать толпу, полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

В Сети набирают популярность кадры с матча китайской команды с соперниками из Индонезии. Дело в том, что в нем впервые сыграла баскетболистка из КНР Чажанг Цзыу. Ей 17 лет, ее рост составляет 2 метра 26 сантиметров. Чтобы достать до кольца, ей достаточно было встать на носки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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