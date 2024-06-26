Новости мира: Джулиана Ассанжа приговорили к уже отбытому сроку

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан, где идет процесс по делу Джулиана Ассанжа, приговорила основателя WikiLeaks к уже отбытому сроку. Журналист может свободно покинуть зал суда, 14-летние судебные тяжбы завершены, сообщают информагентства. Ассанж в рамках сделки с американскими прокурорами в суде признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации.

В Кении началась новая волна беспорядков. Жители недовольны планами правительства поднять налоги на ряд товаров и услуг. Самые активные протестующие штурмуют дома депутатов, которые поддержали реформу. Чтобы разогнать толпу, полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули.

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