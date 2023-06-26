16:45Политика
Новости часа: попытка мятежа не осложнит отношения РФ дружественными странами
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях России с друзьями. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Преждевременно решать, как НАТО должно реагировать на события в России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
ФПК задействует 3 400 дополнительных поездов для летних перевозок по России. Об этом сообщила пресс-служба.