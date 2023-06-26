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Политика

Новости часа: попытка мятежа не осложнит отношения РФ дружественными странами

Новости часа: попытка мятежа не осложнит отношения РФ дружественными странами

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников за сутки

ВСУ потеряли более 150 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа

Сальдо опроверг заявления о том, что ВСУ якобы закрепились под Антоновским мостом

Военные РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении

Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Десантники ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Неудачный мятеж не создаст сложности в отношениях России с друзьями. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Преждевременно решать, как НАТО должно реагировать на события в России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

ФПК задействует 3 400 дополнительных поездов для летних перевозок по России. Об этом сообщила пресс-служба.

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политикатранспортвидеоАлина Гилева
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