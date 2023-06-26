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Политика

Десантники ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Десантники ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Позиции противника атаковала артиллерия, затем к месту выдвинулись штурмовые группы ВДВ.

Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. Замаскированные позиции обнаружили российские разведчики.

Летчики-штурмовики ВС РФ в зоне спецоперации установили рекорд для реактивной авиации. На самолетах Су-25 они выполняют до 10 боевых вылетов в сутки на одного человека.

Контрнаступление Украины будут изучать западные военные. Для них колоссальные потери ВСУ должны стать важным уроком, пишут американские СМИ. Обученные инструкторами НАТО украинские солдаты и офицеры на поле боя показали совсем не те результаты, каких ожидали в Пентагоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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