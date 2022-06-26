Новости последнего часа: диалог РФ и Украины должен вестись на условиях Москвы – Матвиенко

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что диалог с Украиной должен вестись на реалистичных условиях, о которых ранее заявляла Россия.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что страна не будет подключаться к санкциям против России.

Агентство Bloomberg заявило, что страны G7 обсуждают ограничение цен на нефть РФ через страховку и транспортировку.

