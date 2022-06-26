ВСУ планируют взорвать дамбу в ДНР и обвинить в этом ВС РФ

Националисты планируют взорвать дамбу в городе Курахово в Донецкой Народной Республике и обвинить ВС РФ в затоплении сельхозугодий и уничтожении урожая, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, в результате в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.