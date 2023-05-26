Президент Грузии раскритиковала правительство за возобновление прямых рейсов с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в сближении с Россией. Грузинский лидер раскритиковала правительство за возобновление прямых рейсов с Москвой. Об этом она говорила на площади Свободы в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии.

Глава государства заявила, что ей непонятна внешняя политика страны – якобы все действия властей отдаляют Грузию от Европы. Также она удивилась, почему не введены ограничения для проживающих в стране россиян.

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