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Минобороны РФ выразило озабоченность вспышками птичьего гриппа из-за опытов США на Украине

Минобороны РФ выразило озабоченность вспышками птичьего гриппа из-за опытов США на Украине

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Вспышки птичьего гриппа в России вызывают озабоченность в связи с опытами США на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что в 2021 году в Херсонской области был так называемый массовый падеж птиц. По мнению экспертов, произошло это из-за инфекции и могло быть связано с экспериментами. Их цель – оценка условий, при которых распространение вирусов и бактерий приобретает неуправляемый характер и наносит серьезный ущерб.

Украина пыталась уничтожить материалы, но российские ученые нашли в оставшихся в херсонской лаборатории пробах следы высокопатогенного гриппа птиц. Полученные военными данные в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие, отметил Кириллов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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