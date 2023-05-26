Вспышки птичьего гриппа в России вызывают озабоченность в связи с опытами США на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что в 2021 году в Херсонской области был так называемый массовый падеж птиц. По мнению экспертов, произошло это из-за инфекции и могло быть связано с экспериментами. Их цель – оценка условий, при которых распространение вирусов и бактерий приобретает неуправляемый характер и наносит серьезный ущерб.

Украина пыталась уничтожить материалы, но российские ученые нашли в оставшихся в херсонской лаборатории пробах следы высокопатогенного гриппа птиц. Полученные военными данные в очередной раз доказывают, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие, отметил Кириллов.

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