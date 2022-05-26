Коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины увеличен – МО РФ

Коридор для выхода иностранных судов из черноморских портОв Украины увеличен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Михаил Мизинцев.

70 кораблей из 16 стран остаются в шести портах. Среди них – "Херсон", "Николаев", "Черноморск", "Очаков", "Одесса" и "Южный". Корабли не могли выйти из-за риска обстрелов и минной опасности.

Мизинцев подчеркнул, что ответственность за безопасность выхода судов несет Украина. Кроме того, есть гуманитарный коридор в Азовском море для выхода из Мариуполя в Черное море.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.