МО РФ: ответственность за безопасный выход судов из украинских портов несет Украина

Ответственность за безопасный выход судов из украинских портов несет Украина, сообщает Минобороны РФ.

Глава "Молдовагаза" надеется, что РФ и в июне продолжит поставлять газ в Молдавию.

США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна с территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.